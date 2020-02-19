استطلاع لهيئة النزاهة العراقية يوضح الأسباب الحقيقية للرشوة

2020/02/19 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت هيئة النزاهة، الأربعاء، إن تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز والإجراءات الروتينية المعقدة، يعدان السببين الرئيسين اللذين يضطران المراجعين إلى دفع الرشوة، وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "قامت بإجراء استطلاعٍ للرأي؛ للوقوف على آراء المواطنين بشأن الأسباب التي تؤدي بهم إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي".

وأظهر الاستطلاع، أن "المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك؛ تمثـلا في تأخير الموظفين بإنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة بنسبة 33.12 بالمائة لكل منهما".

وأوضحت الدائرة، أن "نسبة 17.09 بالمائة من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم بينوا أن سبب دفع الرشوة هو لتسريع إنجاز المعاملة، في حين أرجع 16.67 بالمائة منهم أن السبب هو كون المعاملة المراد إنجازها غير أصولية".

ولفتت، إلى إن دائرتي التعليم والعلاقات العامة والعلاقات مع المنظَّمات غير الحكومية، فضلاً عن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً.

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