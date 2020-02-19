سلطنة عمان تمنح امتيازا للتنقيب عن الغاز إلى توتال وشركة تايلاندية

2020/02/19 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

ذكرت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان على تويتر أنها وقعت اتفاقا لتقاسم الإنتاج مع شركتي توتال الفرنسية وبي.تي.تي.إي.بي التايلاندية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12.

وقالت الوزارة إن "توتال للاستكشاف والإنتاج" هي المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا الواقعة في وسط عمان، وهي تحوز 80 بالمئة من حقوق المشاركة في المشروع المشترك بينما تملك بي.تي.تي.إي.بي النسبة الباقية.

وبموجب الاتفاق، ستنفذ الشركتان عمليات مسح سيزمي ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، وستحفران آبارا استكشافية.

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