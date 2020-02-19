محكمة تحقيق الموصل تصدق اقوال 11 متهما بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية

2020/02/19 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن اقوال أحد عشر متهما بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى، مبيناً ان سعر الكلية الواحدة وصل الى اثني عشر ألف دولار.

واضاف البيان ان المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة السابعة عشر من قانون بيع الاعضاء البشرية.

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