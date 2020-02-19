مفوضية حقوق الإنسان تعلن احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم

2020/02/19 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن احصائية المختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول عام الفين وتسعة عشر.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان إن الشهداء بلغ أعدادهم خمسمئة وخمسة واربعين شخصاً بينهم سبعة عشر منتسباً أمنياً، مضيفا ان الإصابات بلغت بحدود أربعة وعشرين ألف إصابة.

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، ان المختطفين بلغت اعدادهم تسعة وسبعين شخصاً بينهم أربع فتيات، مبيناً أنه تم إطلاق سراح اثنين وعشرين شخصاً منهم فقط، بينهم فتاة واحدة، وتابع أن المعتقلين بلغت اعدادهم أكثر من الفين وثمانمئة معتقل، موضحاً أنه تم إطلاق سراح اغلبهم باستثناء ثمانية وثلاثين شخصاً.

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