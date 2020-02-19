ضبط وكراً لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار

2020/02/19 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، عن ضبطها وكراً لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار، مبينة ان عمليات ضبط النفط المهرب جرت بالتعاون مع مكتب التصاريح الامنية.وقال مدير هيأة التفتيش علي السنيد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “شركة توزيع المنتجات النفطية ومن خلال […]

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