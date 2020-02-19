الخارجية الأمريكية تؤكد دعم ” عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي”

2020/02/19 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر،امس الثلاثاء، زيارة إلى بغداد لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.وقال بيان عن السفارة الامريكية في بغداد أن شينكر في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط الضوء على أهمية العلاقة بين […]

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