2020/02/19 | 12:58 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير النزاهة السنوي.. استرجاع ثلاثة تريليونات وصدور 64 أمر استقدام وقبض لوزراء وبدرجتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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