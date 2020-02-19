الأردن: روسيا تلعب دورا مهما في ضمان استقرار المنطقة

2020/02/19 | 12:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تلعب دوراً مهماً في ضمان استقرار المنطقة.

وقال الصفدي خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم "عقدنا اجتماعنا في فترة خطيرة تشهدها المنطقة.



في ضوء هذا، فإن التنسيق الأردني الروسي مهم.



نشدد على الدور الهام الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "مشاكلنا الإقليمية لها أهمية كبيرة على مستقبل العالم لأنها تؤثر على الجميع".

وتابع "سنناقش العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية والتعاون في مجال الاستثمار".

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