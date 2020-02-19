فان دي بيك ينتظر قرار ريال مدريد

2020/02/19 | 12:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، الغد برس:

يستعد لاعب وسط أياكس أمستردام، الهولندي دوني فان دي بيك، لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتبط اسم فان دي بيك على مدار الشهور الماضية، بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن تألق فيدي فالفيردي أجل حسم الصفقة.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "فان دي بيك يستعد لحسم موقفه مع أياكس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2022، وإن كان الأقرب هو رحيله".

وأضاف الموقع أن "ريال مدريد بات عليه تحديد موقفه هو الآخر، سواء التمسك بضم دي بيك وحسم الصفقة، أو التخلي عن الفكرة حتى يرحل اللاعب إلى أي نادٍ آخر".

ومن المعروف أن "ضم دي بيك أمر يحظى بدعم كبير من قبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي اقترح اسمه الصيف الماضي بعدما فشل الملكي في التعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد".

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