نادية مراد تلتقي برئيس وزراء السويد

2020/02/19 | 13:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ستوكهولم التقت الناشطة الايزيدية نادية مراد بالسيد “ستيفان لوفين” رئيس وزراء السويد، اليوم 19 شباط 2020 في العاصمة السويدية “ستوكهولم”.حيث ناقش الطرفان الوضع الايزيدي بشكل عام وتحدثوا عن ضرورة دعم الاتحاد الاوربي للايزيديين وخاصة توفير الخدمات الاساسية للعائدين الى قضاء سنجار، ودعم فريق يونايتد، للتحقيق في جرائم داعش بحق الايزيديين.

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