في عام واحد.. منع وإعادة مليارات الدنانير العراقية لخزينة الدولة و784 تهمة ضد وزير ومدير عام

2020/02/19 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2019، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.الهيئة أكدت استثمار علاقاتها التكاملية مع منظومة الأجهزة الرقابية وعملها على وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد […]

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