2020/02/19 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة ، الاربعاء،عن استخدام تقنية التحسس النائي لمراقبة الحقول الزراعية وخاصة محصول الحنطة في المناطق الصحراوية في محافظة كربلاء عبر الأقمار الصناعية .وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى انها ” استخدمت تقنية التحسس النائي لمراقبة الحقول الزراعية وخاصة محصول الحنطة في المناطق الصحراوية في محافظة كربلاء عبر الأقمار الصناعية”.واضافت ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تستخدم الاقمار الصناعية لمراقبة الحقول الصحراوية في كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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