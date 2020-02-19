بومبيو يزور السعودية اليوم

2020/02/19 | 13:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور السعودية من 19 إلى 21 شباط الجاري.

وقالت، إن بومبيو سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فرحان آل سعود خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم.

يأتي ذلك، بعد زيارة قام بها بن فرحان آل سعود إلى واشنطن في 12 شباط الجاري، بحث خلالها الشراكة الأمريكية – السعودية في مواجهة إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن الوزيرين "بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

كما ورد في البيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف في اليمن، وخاصة هجمات الحوثيين على السعودية، واتفقا على "ضرورة تخفيض التصعيد على وجه السرعة".

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