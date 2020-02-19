ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في الأنبار

2020/02/19 | 13:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، عن ضبطها وكراً لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار، مبينة ان عمليات ضبط النفط المهرب جرت بالتعاون مع مكتب التصاريح الامنية.

وقال مدير هيئة التفتيش علي السنيد في بيان تلقت "الغد برس"، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية ومن خلال ملاكاتها التفتيشية ضبطت وكراً لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الانبار".

واضاف ان "الشركة وعبر كادرها التفتيشي ضبطت خزانين سعة 45 ألف لتر يحتوي أحدهما على منتوج نفطي مع مخلفات تستعمل في خلطها مع النفط والكاز بما يقارب 30 ألف لتر".

واوضح ان "من بين المضبوطات 3 خزانات سعة 20 ألف لتر يحتوي أحدها على كمية من منتوج الكاز تقدر بـ10 آلاف لتر بالإضافة الى محطتين متنقلتين و(روبن) مزود بعداد"، مشيراً الى ان "الشركة قامت بإشعار الجريمة الاقتصادية بهذا الموضوع" .

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