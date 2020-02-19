النزاهة النيابية تكشف حجم الأموال المهدورة بسبب كردستان وآخر مستجدات استجواب وزير المالية

2020/02/19 | 13:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الاربعاء، مقدار المبلغ المهدور بسبب قيام حكومة كردستان باستخراج النفط وتسويقه بعيدا عن الحكومة الاتحادية، وآخر تطورات استجواب وزير المالية فؤاد حسين.وقال الكلابي، لـ"كلكامش برس": "تقدمنا باستجواب وزير المالية في مجلس النواب واستكملت كافة الاجراءات القانونية ولكن استقالة الحكومة وفق القانون يعتبر الاستجواب منتهي"، مبينا ان "الملفات على وزير المالية تم احالتها الى القضاء وهذا اليوم ارسلت لجنة النزاهة الممثل القانوني الى محكمة الجنايات المختصة بالنزاهة دائرة التحقيقات وتم العمل على مجموعة من الملفات".وأضاف الكلابي، انه "استنادا الى اخر كتاب وصل الينا فأن الاموال المخصصة لاقليم كردستان كانت مشروطة بفقرتين الاول وفق المادة العاشرة في قانون الموازنة والذي يشترط ان يسلم الاقليم مالا يقل عن 250 الف برميل يوميا، والثانية قانون الادارة المالية الاتحادي والذي اشار ان تلتزم وزارة المالية باستقطاع الاموال سواء كانت للاقليم او المحافظة المديونة للحكومة الاتحادية ووزاوة المالية".وكشف عضو لجنة النزاهة، أن "التقرير الاخير الذي اعدته اللجنة المشكلة للنظر بصادرات النفط في اقليم كردستان بين ان المبلغ المهدور والضائع بسبب قيام كردستان باستخراج النفط وتسويقه بعيدا عن الحكومة الاتحادية 127 مليار دولار بما يعني لدينا وثيقة رسمية تحدد الضرر".وشدد على ضرورة "استقطاع كافة الاموال من اقليم كردستان لحين اصلاح وجبر الضرر لدى الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الموضوع الان اصبح بيد السياسيين لان هناك ضغوط سياسية لعدم فتح الملف".

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