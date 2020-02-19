مصرع 6 مواطنين من عائلة واصابة السائق بحادث مروع في البصرة

2020/02/19 | 13:30 - المصدر: الغد برس

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مصرع 6 مواطنين من عائلة واصابة السائق في حادث مروع في البصرة

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مصرع 6 مواطنين من عائلة واصابة السائق في حادث مروع في البصرة

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