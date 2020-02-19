رغم عدم تسجيلها إصابات بكورونا.. منغوليا تغلق المدارس لنهاية اذار

2020/02/19 | 13:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت حكومة منغوليا، اليوم الأربعاء، انها ستبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 آذار المقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتسبب الفيروس، الشبيه بالإنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

ورغم أن منغوليا لم تعلن بعد عن أي إصابات، فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

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