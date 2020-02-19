2020/02/19 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الأربعاء، طلباً رسمياً إلى وزارت المالية والدفاع والتربية والداخلية لشمول خريجي أقسام الآثار في الجامعات العراقية بالتعيينات ضمن ملاك وزاراتهم.وجاء في نص الكتاب الرسمي الصادر عن مكتب الحمداني إنه: “نظراً للتداخل الكبير بين علوم الآثار ومختلف العلوم في الجامعات العراقية حيث تقوم كليات وأقسام الآثار في الجامعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يخاطب أربع وزارات لشمول خريجي الآثار بالتعيينات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يخاطب أربع وزارات لشمول خريجي الآثار بالتعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يخاطب أربع وزارات لشمول خريجي الآثار بالتعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).