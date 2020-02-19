العمل تجري جولة تفقدية لمركز التدريب المهني في الرصافة

2020/02/19 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اجرى فريق من دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة العمل التابعة لمديرية العمل في محافظة بغداد جولة تفقدية لمركز التدريب المهني في الرصافة اليوم الاربعاء، وتم خلال الجولة اللقاء بمدير مركز التدريب المهني في الرصافة وبالملاكات العاملة فضلا عن التجول في ورش المركز للاطلاع على سير العملية التدريبية […]

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