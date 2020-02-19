2020/02/19 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بيئة المثنى، اليوم الاربعاء، غلق عدد من بحيرات الاسماك الطينية غير حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل بيئة ‏المحافظة.وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي في تصريح لوكالة / المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الشعبة القانونية وبمرافقة الشرطة البيئية قامت باغلاق بحيرات ‏اسماك طينية لعدم حصولها على الموافقة البيئية”.‏واشار سوادي الى ان “قرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيئة المثنى تغلق بحيرات اسماك غير مجازة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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