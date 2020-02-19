المقاومة الفلسطينية: صفقة ترامب لن تمر

2020/02/19 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفدٌ قياديٌّ من حركة حماس، في مكتبها في بيروت، وفداً قياديًّا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضم الأمين العام للحركة زياد النخالة، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، خصوصاً تداعيات صفقة ترامب وسبل مقاومتها.وضم وفد حركة حماس: رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة […]

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