مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحادث ’’مروع’’ في البصرة

2020/02/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أكدت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (19 شباط 2020)، مصرع ستة اشخاص من عائلة واحدة واصابة السائق، في حادث اصطدام مروع على الطريق السريع في منطقة الاربعين بالبصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سير مروع في محافظة البصرة على سريع منطقة الأربعين، اذ عملت فرق الدفاع المدني على اخراج المصاب ونقله الى المستشفى الفيحاء لتلقي العلاج".

وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني أخرجت الجثث الستة من الحطام، باستخدام اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية، بعد وقوع حادث تصادم بين عجلة صالون سوناته وعجلة حمل".

وأشارت الى أن "فرق الدفاع المدني نقلت الجثث وسامتها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

بغداد اليوم- نينوى

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن، الأربعاء (19 شباط 2020)، اقوال 11 متهماً بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء (19 شباط 2020) إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة.

وقالت قيادة العمليات لوكالة الأنباء العراقية، إن "جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (19 شباط، 2020) باستهداف منزل ناشط في التظاهرات بالرصاص الحي، في قضاء الغراف، شمالي ذي قار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، أطلقوا الرصاص الحي، على منزل الناشط بالتظاهرات،

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