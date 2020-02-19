مشجع لنادي لاتسيو يطلب يد صديقته الأمريكية بطريقة مبدعة

2020/02/19 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار مشجع لنادي لاتسيو الإيطالي، معقل فريقه “الأوليمبيكو”، ليكون المكان المثالي بالنسبة له، لكي يتقدم بطلب الزواج إلى صديقته أمام عشرات الآلاف من الجماهير.وقبل انطلاق موقعة لاتسيو وضيفه إنتر ميلان في قمة المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي، أثارت خطوة أقدم عليها أحد المشجعين، إعجاب الجماهير، بعدما تقدم بطريقة مبدعة بطلب الزواج من صديقته الأمريكية.

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