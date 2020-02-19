فرات المحسن - هل هناك تحولات مرتقبة للانتفاضة العراقية

2020/02/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرات_المحسن من الجائز أن يفضي موقف العناد والمكابرة والتغاضي وما يرافقه من بطش وقسوة واضطهاد تمارسه أحزاب السلطة العراقية تجاه شباب انتفاضة الأول من أكتوبر العراقية المجيدة، وفي مرحلة بعينها، نحو تحول دراماتيكي سريع ليس من السهولة السيطرة عليه لينفتح على مشهد كارثي، من الصعوبة التكهن بما يؤول أليه لاحقا.لحد الآن لم نرى ما يؤشر لوجود علاقة تفاعلية أو حوار بين قوى سياسية بعينها ومعها السلطة الحاكمة مع الشبا......

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