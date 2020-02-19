عبد الهادي مصطفى - النصر سوري والعويل صهيوني تركي

2020/02/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى على مدار ازيد من 9 سنوات من الحرب الشاملة بسوريا بتدخلات دولية مباشرة او باستعمال ادواتها الارهابية المتطرفة على الارض نجحت الدولة السورية وحلفائها بالتحدي لهاذا المخطط الذي يستهدفها...وعند كل انتصار سوري ومع اي منعطف للحرب لا يخدم الارهابيين ومشروع الصهاينة ومع اي هزيمة لمحور القوى الرجعية الإرهابي المحارب بسوريا يرتفع نباح الصهيونية وأنين كلاب الاخوان المجرمين بتركيا وقطر...بل وعند كل......

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