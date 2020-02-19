2020/02/19 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد للعلاقة الفاترة بين ريال مدريد والدولي الويلزي غاريث بيل، كشف اللاعب عن قناعته بأنه سيكون رقماً مُهماً في خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة المقبلة.ونقلت مصادر عن بيل قوله إن مستقبله سيكون في ريال مدريد، وأمنيته هي أن يستمر في ارتداء القميص الأبيض للنادي حتى نهاية مشواره الاحترافي.إلا أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غاريث بيل يريد الاعتزال في ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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