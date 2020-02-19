الزراعة تستخدم الاقمار الصناعية لمراقبة الحقول الصحراوية في كربلاء

2020/02/19 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الاربعاء،عن استخدام تقنية التحسس النائي لمراقبة الحقول الزراعية وخاصة محصول الحنطة في المناطق الصحراوية في محافظة كربلاء عبر الأقمار الصناعية .وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها ” استخدمت تقنية التحسس النائي لمراقبة الحقول الزراعية وخاصة محصول الحنطة في المناطق الصحراوية في محافظة […]

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