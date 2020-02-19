أردوغان: العملية العسكرية في ادلب مسألة وقت

2020/02/19 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في إدلب”مسألة وقت”، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت تحذيرات نهائية للحكومة السورية بهذا الشأن.وأضاف في كلمة له أمام البرلمان التركي أن أنقرة “لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب والمباحثات بعيدة جدا عن تلبية مطالب تركيا”.هذا وذكرت وزارة الخارجية […]

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