2020/02/19 | 13:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا يسمي احمد عباس لإدارة اتحاد الكرة والتواصل مع جميع قضايا الاتحاد لحين تحديد أعضاء لجنة تطبيع الاتحاد العراقي وإعلان تشكيلها

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