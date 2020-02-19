نجح علاوي بدخول الحمام فهل يفلح بالخروج منه ؟

2020/02/19 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:راضي المترفي في ايام الحمامات العامة دخل احد اعيان المحلة لحمام عام وبدء بخلع ملابسه وترتيبها في المكان المخصص لها بعدها طقوس المستحمين العهودة من الجلوس على الدكة الى النزول...أكمل القراءة ←

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