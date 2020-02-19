الموت لإسرائيل وأمريكا والنصر لإيران

2020/02/19 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي لا بد أن يكون غبيا أو غافلا جاهلا أو انتهازيا كبيرا ولديه استعدادٌ فطري لخيانة وطنه وشعبه أيُّ فلسطيني يخدع نفسه وأهله، ويحاول أن يقنعهم بأن الحكام الإيرانيين...أكمل القراءة ←

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