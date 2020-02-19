صور: الآف اليابانيين يشاركون في مهرجان “العراة” السنوي

2020/02/19 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهدت محافظة اوكاياما جنوبي جزيرة هونشو اليابانية، تجمع آلاف الأشخاص من أجل مهرجان العراة السنوي، بالرغم من برودة الطقس.ويُعد هذا الحدث، الذي يُشار إليه بـ”هاداكا ماتسوري”(Hadaka Matsur) باللغة اليابانية، مهرجاناً صاخباً يُقام كل عام في السبت الثالث من كل فبراير/ شباط في معبد “Saidaiji Kannonin”.، وبلغ عدد المشاركين الذكور 10 آلاف […]

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