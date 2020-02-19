2020/02/19 | 13:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة في احد الدور.وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلتقه وكالة صدى , انه “تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة باتباع الاساليب العلمية والمهنية في تتبع الجريمة المنظمة والارهابيين وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة قامت مفارز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد تضبط مواد متفجرة وأسلحة في احد الدور بمنطقة الشعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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