تربية الديوانية: تحويل المحاضرين إلى عقود وزارية

2020/02/19 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية تربية الديوانية إصدار أمر إداري بتحويل المحاضرين الى عقود وزارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 315.وقالت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إنه “بناءً على ما جاء بكتاب محافظة الديوانية وحسب كتاب المرفق معه المتضمن تخويل المدير العام بتوقيع المحاضرين والعقود الذي تقرر التعاقد مع المحاضرين الذين […]

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