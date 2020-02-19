تحذير من غزارة الامطار والسيول شمال ووسط العراق

2020/02/19 | 14:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من غزارة الامطار في محافظات ميسان ودهوك وشمال نينوى، ومن سيول قد تضرب المنخفضات في شمال البلاد، وشرق واسط.وقال عطية في منشور على صفحته في "فيس بوك"، ان "فرص هطول الامطار الرعدية نهار اليوم مستمرة في مدن وسط البلاد وشمالها، ومن ضمنها العاصمة بغداد بشدة هطول متفاوتة"، مشيراً الى أن "بعض الغزارة مُتوقعة في مناطق من مدن الشمال".واضاف ان "الامطار، خلال ساعات المساء والليل، تشمل الانبار، وكذلك مناطق من مدينة البصرة ثم عموم مدن الجنوب والفرات الأوسط، بصورة خفيفة ومتقطعة".وحذر عطية من "غزارة الامطار في ميسان ودهوك وشمال نينوى، خلال الليل، ومن سيول في المنخفضات شمال البلاد وكذلك شرق واسط"، لافتاً الى أن "اقل المدن هطولاً للأمطار نهار اليوم والليل، هي بغداد ومدن ديالى".

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