2020/02/19 | 14:00 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد سياسي عراقي بارز يزور اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد سياسي عراقي بارز يزور اربيل) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد سياسي عراقي بارز يزور اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).