2020/02/19 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يدعو الى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف ويؤكد عدم استمراره بعد انتهاء المدة الدستورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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