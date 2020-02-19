رئيس الاقليم يبحث مع بايدمير اوضاع الكورد في المنطقة

2020/02/19 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مع السياسي الكوردي عثمان بايدمير ووفداً مرافقاً له.وبحسب بيان لرئاسة الاقليم، أكد الجانبان في لقائھما على أهمية النضال السياسي المدني والخطاب السلمي للشعب الكوردي من أجل حل المشاكل وتحقيق الحقوق والتقارب بين الأطراف الكوردستانية.وشغل البحث في أوضاع المنطقة عموماً، وأحدث التطورات والتغييرات السياسية، وأحوال الكورد في المنطقة، وحل المشاكل من خلال الحوار والتفاوض، ودور المجتمع الدولي في هذا الصعيد جانباً آخر من اللقاء.

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