حقوق الانسان: مقتل منتسب بالجيش العراقي اثناء مشاركته بالتظاهرات ببغداد

2020/02/19 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي يوم الاربعاء عن مقتل منتسب في الجيش العراقي اثناء مشاركته في الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد خلال تمتعه بالأجازة.

وقال البياتي في بيان اليوم، ان "فهد محمود الخزاعي من اهالي الشامية في الديوانية منتسب في الجيش العراقي وشارك مع الحشد الشعبي ضد داعش".

واردف بالقول ان الخزاعي قتل "في بغداد في ساحة الخلاني يوم أمس اثناء مشاركته في التظاهرات وخلال وخلال تمتعه بالاجازة برصاص حي".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، يوم الثلاثاء، أن 545 شخصا قتلوا وأصيب 24 ألفا آخرين، خلال أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقالت منظمة العفو الدولي امس ان اعداد القتلى في صفوف المحتجين بالعراق تجاوز 600 شخص منذ انطلاق التظاهرات في اوائل شهر اكتوبر.

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