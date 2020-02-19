أمطار رعدية واضطرابات جوية في العراق.. تحذيرات من سيول قادمة

2020/02/19 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتترقب مناطق واسعة من البلاد، موجة جديدة من الاضطرابات الجوية وأمطارًا غزيرة، مع نشاط للرياح، وسط تحذيرات من سيول قادمة.

توقع متنبئ جوي أمطارًا رعدية في عموم مناطق البلاد تنتهي فرصها مع مساء الخميس

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له، يوم الأربعاء 19 شباط/فبراير، إن "فرص هطول الأمطار الرعدية نهار، مستمرة في مدن وسط البلاد وشمالها ومن ضمنها العاصمة بغداد، وبشدة متفاوتة"، مرجحًا أن "هطول أمطار غزيرة في بعض مدن مناطق الشمال".

وأضاف، أن "الأمطار ستشمل محافظة الأنبار وكذلك مناطق من مدينة البصرة وعموم مدن الجنوب والفرات الأوسط"، محذرًا من "غزارة الأمطار في محافظة ميسان، ودهوك، وشمال نينوى خلال الليل".

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كما حذر المتنبئ الجوي، من "موجة سيول ستضرب مناطق منخفضة شمال البلاد، وشرق محافظة واسط"، لافتًا إلى أن "بغداد وديالى ستشهدان النسبة الأقل من الأمطار المتوقعة".

وتوقع عطية، أن تكون الرياح لهذا اليوم، جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في مدن الوسط والفرات الأوسط، ونشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في واسط وميسان والبصرة وشمال ذي قار، وفي واسط تميل للهدوء ليلًا".

وأوضح، أن "الرياح في مدن الشمال شمالية شرقية ستكون معتدلة السرعة، وقد تثير الغبار في مناطق غرب البلاد، حين تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة".

وتوقع عطية، أن "تعبر جبهة المنخفض الجوي البلاد مع حلول الخميس 20 شباط/فبراير، لتبدأ فرص الأمطار بالتلاشي نهارًا، خاصة في مناطق غرب البلاد والمناطق الوسطى والفرات الأوسط وبشكل تدريجي، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة لغبار خفيف".

ورجح عطية، استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق من البصرة وميسان وواسط وديالى والسليمانية وأربيل وكركوك ودهوك، حتى مساء الخميس، باستثناء محافظة السليمانية وشمال أربيل ودهوك.

قال عطية أيضًا، أن يوم الجمعة المقبل سيشهد استقرارًا نسبيًا على مستوى الطقس، مع استمرار تواجد السحب، وبعض الأمطار الخفيفة في دهوك وشمالي أربيل.

تنتظر البلاد اضطرابات جوية وأمطارًا غزيرة خلال الأيام القادمة مع تحذيرات من سيول قادمة

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "فرص هطول الأمطارستعود، يوم السبت 22 شباط/فبراير، في مدن الشمال فقط، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية نشطة في مدن الجنوب".

وستكون البلاد على موعد مع اضطرابات جوية وأمطار غزيرة في مناطق عديدة من مدن البلاد مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بحسب عطية.

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