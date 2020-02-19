المالكي: حقوق التظاهرات مكفولة واستخدام الرصاص الحي مرفوض

2020/02/19 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الاحتجاجات، التي يشهدها العراق تهدف إلى تحسين الحياة والوضع السياسي، ولا أحد يستطيع سلب حق المواطن بالمطالبة بالإصلاح.

واكد المالكي أن التظاهرات السلمية لها أسس وضوابط محددة وصوت المطالب وصل لأسماع الجميع ونطالبها بالسلمية، مبينا أن تظاهرات تشرين تختلف عن التظاهرات السابقة والمتظاهرين من مكونات مختلفة، وأن حقوق التظاهرات مكفولة، واستخدام الرصاص الحي مرفوض.

وحول موضوع الانتخابات، لفت المالكي إلى أن الانتخابات تحتاج إلى جو أمني مستقر، ويجب على الدولة أن تكون قادرة على ضبط الأمن وحماية الانتخابات، مشدداً على أهمية عدم السماح للجماعات المسلحة أن تكون بديلة عن الدولة، ويجب جمع السلاح وضبط الفوضى.

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