الصحة الإيرانية: تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس ’’كورونا’’ في قم

2020/02/19 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء (19 شباط 2020)، إنها تشتبه في إصابة شخصين بفيروس كورونا، فيما يجري التأكد من الإصابة بشكل نهائي.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن إدارة العلاقات العامة بالوزارة أنه "هناك بعض الحالات التي أجرينا فحوصات لها في قم تبين أنها مصابة بأنفلونزا من نوع Bفقط، وليست مصابة بفيروس كورونا، وفقط هناك حالتين أثبتت النتائج الأولية للتحليلات التي أجريناها لهما أنهما مصابتين بفيروس كورونا".

وتابعت الوزارة أنها "تقوم بإجراء فحوصات دقيقة للتأكد من إصابتهما، وعند التأكد بشكل قاطع، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي".

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر، أنه يعمل على منح المسلمين في إسرائيل إمكانية للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في رحلات مباشرة، وليس عبر الأردن.

واعتبر زوهر في تصريحات لموقع "بانيت&

بغداد اليوم-متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إنه قد يمر 18 شهرا قبل إصدار لقاح فعلي ضد فيروس "كورونا" الجديد.

وبهذا الصدد، نشر موقع "ساينس ألرت" تقريرا عن الأسباب الكامنة وراء هذه الفترة الطويلة، حتى مع توافر الج

بغداد اليوم _ متابعة

حُكم على أميركي بالسجن مدة سنة لمحاولته إغراق جرو صديقته السابقة، وهو قرار رحب به المدعي العام المسؤول عن الملف واصفا ما أقدم عليه الرجل بانه "غير مقبول".

وقال كريستوفر غرامتشيوني المدعي العام في منطقة مونما

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