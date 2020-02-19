2020/02/19 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، علي البياتي، الثلاثاء (19 شباط 2020)، باستشهاد متظاهر من اهالي الديوانية بالقرب من ساحة الخلاني، يوم أمس، وسط بغداد.

وقال البياتي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "فهد محمود الخزاعي من اهالي الشامية في الديوانية، منتسب في الجيش العراقي، وشارك مع الحشد الشعبي ضد داعش، استشهد في بغداد، بساحة الخلاني يوم أمس".

واضاف أن "الخزاعي استشهد بالرصاص الحي اثناء مشاركته بالتظاهرات والتمتع بإجازته".

يتبع .



.



.

بغداد اليوم-البصرة

أكدت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (19 شباط 2020)، مصرع ستة اشخاص من عائلة واحدة واصابة السائق، في حادث اصطدام مروع على الطريق السريع في منطقة الاربعين بالبصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع

بغداد اليوم- نينوى

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن، الأربعاء (19 شباط 2020)، اقوال 11 متهماً بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء (19 شباط 2020) إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة.

وقالت قيادة العمليات لوكالة الأنباء العراقية، إن "جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر من الديوانية بطلق ناري قرب جسر السنك في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر من الديوانية بطلق ناري قرب جسر السنك في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).