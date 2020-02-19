2020/02/19 | 14:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على التقارير التي تحدثت حول تقديم الدعم للنظام السوري بمبالغ كبيرة أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء في عام 2012.وقال المالكي في مقابلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يرد على اتهامه بدعم الرئيس السوري عام 2012 بأموال الموازنة العراقية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يرد على اتهامه بدعم الرئيس السوري عام 2012 بأموال الموازنة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).