زيدان يبحث مع الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات

2020/02/19 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الأعلى يلتقي الكاظمي ويبحث معه مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني المستقلة … أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني.اقر المزيد : علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “المستقلة” نسخة […]

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