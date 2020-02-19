2020/02/19 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصر : كابينة علاوي تحدد دعمنا له او اتخاذ اجراء كـ مصير عبدالمهدي المستقلة …اكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن موقفهم يتحدد بطرح البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أما داعمون أو مصححون.اقر المزيد : مسؤول امريكي يؤكد على وجود شراكة مع قوات الأمن العراقية لادارة […]

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