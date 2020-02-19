طبيب عراقي يجري 66 عملية جراحية مجانية مهداة لروح الشهيد القائد أبو مهدي المهندس

2020/02/19 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى الطبيب الاختصاصي الدكتور سلطان الساعدي، الأربعاء، 66 عملية جراحية مجانية على عدد سنين الشهيد القائد أبو مهدي المهندس والتي اهداها الى روح الشهيد.وكتب الساعدي منشور على صفحته في الفيس بوك “أبا مهدي (حبيبي) لا املك الا نفسي وما استطعت ان افتديك بها، لكن سأكمل 66 عملية على عدد سنوات عمرك الشريف سأتنازل عن

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