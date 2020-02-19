الصحة الإيرانية: إصابة اثنين من الإيرانيين بفيروس كورونا في مدينة قم

2020/02/19 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إصابة إثنين من المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا الجديد.

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