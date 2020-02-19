بالصور... القطع الآثرية المستردّة من خارج العراق

2020/02/19 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بتسلم وزارتي الخارجية والثقافة والسياحة والآثار القطع الآثرية المستردة إلى العراق.

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