2020/02/19 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد كشف مصدر نيابي، عن سبب الاشكال بين رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي مع تحالف القوى والبارزاني.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الاشكالية التي حصلت بين كل من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع تحالف اقوى والبارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني هي بسبب الاسماء الوزارية المرشحة حيث اقترح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر نيابي يكشف لـ”العهد نيوز” عن سبب الاشكال بين علاوي مع تحالف القوى والبارزاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر نيابي يكشف لـ”العهد نيوز” عن سبب الاشكال بين علاوي مع تحالف القوى والبارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).